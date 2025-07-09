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В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Среда 09 июля 2025 02:56
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В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: зафиксирован взлет 2 самолетов МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 июля по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Сейчас для всей страны есть ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:50.

После этого военные зафиксировали скоростные цели в Черниговской области, держат западный/юго-западный курс. Далее они призвали жителей Луцка.

Обновлено в 02:59

Местные каналы и в частности, "Суспільне Луцьк", написали о звуке взрыва в городе.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:56 воздушная тревога все еще по всей территории страны.

В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Напомним, поздно вечером, 8 июля, в Украине тоже объявляли тревогу по всей территории страны. Причиной сигнала тоже был взлет МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
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