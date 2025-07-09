В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

В ночь на 9 июля по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Сейчас для всей страны есть ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:50. После этого военные зафиксировали скоростные цели в Черниговской области, держат западный/юго-западный курс. Далее они призвали жителей Луцка. Обновлено в 02:59 Местные каналы и в частности, "Суспільне Луцьк", написали о звуке взрыва в городе. Где объявили тревогу По состоянию на 02:56 воздушная тревога все еще по всей территории страны.