В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога вечером вторника, 8 июля, охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", - сообщили Воздушные силы.
Там также предупредили о скоростной цели в Житомирской области, курс юго-западный.
"Житомир, Староконстантинов - находитесь в укрытиях!", - призвали военные.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:28
Обстрел Украины 8 июля
Напомним, в ночь на 8 июля российские захватчики запустили по Украине 54 дрона и 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400. Вражеские ударные беспилотники попали в 5 локациях.
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 вражеских дрона.
В частности, в ночь на 8 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В результате удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.ок удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.
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