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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Вторник 08 июля 2025 22:58
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Масштабная воздушная тревога вечером вторника, 8 июля, охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", - сообщили Воздушные силы.

Там также предупредили о скоростной цели в Житомирской области, курс юго-западный.

"Житомир, Староконстантинов - находитесь в укрытиях!", - призвали военные.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:28

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Обстрел Украины 8 июля

Напомним, в ночь на 8 июля российские захватчики запустили по Украине 54 дрона и 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400. Вражеские ударные беспилотники попали в 5 локациях.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 вражеских дрона.

В частности, в ночь на 8 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В результате удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.ок удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Ракетная атака
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