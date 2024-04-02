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В ГУР рассказали, какой запас ракет "Калибр" в России

Украина, Вторник 02 апреля 2024 09:22
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В ГУР рассказали, какой запас ракет "Калибр" в России Фото: Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

С конца сентября прошлого года Россия почти не запускала по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр". За это время создан значительный запас.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кремль собирает силы. Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет".

"Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и располагает не менее 260 единицами. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года", - рассказал изданию представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Опасность с русских кораблей

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр" и, по всей вероятности, враг может использовать их для ударов по Украине.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", – заявил руководитель ГУР.

По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось", - добавил он.

Как заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако общая готовность ракетоносителей высока, поэтому опасность с моря остается.

В прошлом году россияне активно использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования для ударов по энергетике Украины. В этом году враг почти не применил этот тип ракет.

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