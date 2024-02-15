У россиян есть проблемы с "Калибрами", - Игнат
У России проблемы с крылатыми ракетами "Калибр". Возможно, это связано с успешными ударами наших воинов по временно оккупированному Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Есть проблемы с "Калибрами", это очевидно. Это уже все замечают, что очень мало они используют этих ракет", - заявил Игнат.
Во время сегодняшнего массированного обстрела террористы применили две крылатые ракеты "Калибр". Обе были уничтожены противовоздушной обороной. Во время предыдущего - три ракеты такого типа.
По словам Игната, у врага могли возникнуть проблемы с логистикой после успешных ударов военных по временно оккупированному Крыму. "Калибры" перевозили и заряжали с основной базы россиян в Севастополе.
"Но они были оттеснены нашими Силами обороны. Черноморский флот России отошел дальше к базе Новороссийска. Возможно другие технические проблемы, это и изготовление, и платформы которые их запускают", - пояснил спикер.
В частности он отметил, что враг во время ударов применяет широкую номенклатуру различных типов ракет.
"Фактически они используют все, что у них есть. Поэтому мы называем комбинированный удар - с разных направлений, из разных носителей воздушного, морского, наземного базирования", - рассказал Игнат.
Массированный обстрел Украины в ночь на 15 февраля
Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:
- 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
- 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;
- баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
- зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
- управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.
Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.
Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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