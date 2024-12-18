Армия РФ атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Вечером 18 декабря армия России снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ударные БпЛА атакуют воздушное пространство Украины в течение целого дня.
По состоянию на 22:39, соласно данным военных, вражеские дроны-камикадзе двигались:
- несколько групп из Сумской на Черниговскую и Полтавскую области;
- на севере Харьковской области;
- из Черниговской на Киевскую область;
- из Черкасской на Киевскую область;
- из Днепропетровской на Николаевскую область;
- из Днепропетровской на Запорожскую область.
Согласно данным Воздушных сил, по состоянию на 23:29 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- из Черниговской а направлении Киевской области;
- несколько групп дронов из Сумской на Черниговскую и Полтавскую области;
- несколько групп БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении;
- из Днепропетровской в направлении Запорожской области.
По состоянию на 00:13, по данным военных, вражеские дроны-камикадзе двигались:
- на севере Киевской курсом на Житомирскую область;
- несколько групп из Черниговской на Киевскую область;
- несколько групп из Сумской на Полтавскую область;
- несколько групп из Полтавской на Черкасскую область;
- в Днепропетровской области курсом на запад (Кривой Рог).
По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Российские воздушные атаки
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