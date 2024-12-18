Россия запустила ночью более 80 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 18 декабря Российская Федерация (РФ) применила против Украины 81 беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дроны других типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 51 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Беспилотники, согласно сообщению Воздушных сил, были запущены с территории российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла.
К отражению воздушной атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 51 дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской и ряде других областей.
В частности 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - добавляют Воздушные силы.
Обстрелы Украины
Россия прибегает к регулярным обстрелам территории Украины, что создает серьезную угрозу для гражданского населения. Для атак враг применяет ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы (КАБ).
В частности, в течение последних месяцев террористы почти каждую ночь запускают против Украины беспилотники. Например, в ночь на 17 декабря, Россия применила 31 дрон. Тогда же ПВО удалось уничтожить 20 из них.
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