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Россия запустила ночью более 80 дронов: как отработала ПВО

Среда 18 декабря 2024 09:19
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Россия запустила ночью более 80 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: российским митрополитам объявлено о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 декабря Российская Федерация (РФ) применила против Украины 81 беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дроны других типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 51 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотники, согласно сообщению Воздушных сил, были запущены с территории российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 51 дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской и ряде других областей.

В частности 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

"Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Россия прибегает к регулярным обстрелам территории Украины, что создает серьезную угрозу для гражданского населения. Для атак враг применяет ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

В частности, в течение последних месяцев террористы почти каждую ночь запускают против Украины беспилотники. Например, в ночь на 17 декабря, Россия применила 31 дрон. Тогда же ПВО удалось уничтожить 20 из них.

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