В Кривом Роге были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 18 декабря прогремели взрывы. Перед этим фиксировалось движение скоростных целей в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юга около одиннадцати часов вечера.

После этого в ВС заявили о скоростной цели на Кривой Рог.

После этого местные СМИ сообщили о звуке взрыва в районе города.

"Взрыв. Ракетная атака. Повторные выходы. Берегите себя!" - рассказал Вилкул.

В Воздушных силах также рассказали о повторных пусках и фиксации движения скоростной цели в сторону Кривого Рога. Местных жителей призвали находиться в укрытиях.

После этого стало известно, что в городе снова был слышен взрыв.

"В Кривом Роге прогремели взрывы. Вся информация позже", - написал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, этот город не редко страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты разных типов и дроны-камикадзе.

Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики. Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.