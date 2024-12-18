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В Кривом Роге были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики

Кривой Рог, Среда 18 декабря 2024 23:17
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В Кривом Роге были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Кривом Роге были слышны взрывы из-за российского ракетного удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 18 декабря прогремели взрывы. Перед этим фиксировалось движение скоростных целей в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юга около одиннадцати часов вечера.

После этого в ВС заявили о скоростной цели на Кривой Рог.

После этого местные СМИ сообщили о звуке взрыва в районе города.

"Взрыв. Ракетная атака. Повторные выходы. Берегите себя!" - рассказал Вилкул.

В Воздушных силах также рассказали о повторных пусках и фиксации движения скоростной цели в сторону Кривого Рога. Местных жителей призвали находиться в укрытиях.

После этого стало известно, что в городе снова был слышен взрыв.

"В Кривом Роге прогремели взрывы. Вся информация позже", - написал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

В Кривом Роге были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, этот город не редко страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты разных типов и дроны-камикадзе.

Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики. Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.

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Кривой Рог Взрыв Ракетная атака
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