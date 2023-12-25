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Массированная атака "шахедов" на юг Украины: обнародованы последствия

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 08:31
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Массированная атака "шахедов" на юг Украины: обнародованы последствия Фото: уничтожили 22 шахеда (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

По данным пресс-службы, сперва тактическая авиация врага выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения ПВО уничтожили обе ракеты.

А потом 6,5 часов продолжалась дроновая атака.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 22 ударных БпЛА типа Shahed-136:

  • 17 в Одесской области
  • 3 в Херсонской области
  • 1 в Николаевской области
  • 1 в Кировоградской области.

"Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", - говорится в сообщении. .

Обломками сбитого БпЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали, сообщили в Силах обороны юга.

Сбитые российские самолеты

Напомним, по данным Генштаба, украинские силы противовоздушной обороны 24 декабря были сбиты российским бомбардировщиком Су-34 и истребителем Су-30.

Это уже второй значительный успех сил ПВО за последнее время. Командующий Воздушными силами Николай Олещук 22 декабря сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ на ночную атаку дронов.

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