Украинские военные уничтожили ракету Х-59 в Криворожском районе
Силы противовоздушной обороны Украины сегодня, 25 декабря, сбили российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Отмечается, что вражескую цель удалось уничтожить в Криворожском районе Днепропетровской области.
Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.
Атака РФ по Украине
В воскресенье вечером, 24 декабря, российская армия атаковала южные регионы Украины. Налет "Шахедов" длился 6,5 часов и привел к пожарам в двух областях.
Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 25 декабря российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и двумя авиационными ракетами.
Силам ПВО удалось сбить почти все враждебные цели. Кроме того, наши воины уничтожили два истребителя оккупантов.
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