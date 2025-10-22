ua en ru
Россияне атакуют Киев дронами: в городе были перебои со светом, горит дом

Среда 22 октября 2025 05:48
Россияне атакуют Киев дронами: в городе были перебои со светом, горит дом Фото: информация о последствиях пока уточняется (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты, утром, 22 октября, в очередной раз атакуют Киев. В городе на фоне вражеского обстрела были слышны взрывы, наблюдались перебои со светом и пылает дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

В частности, в 04:48 в Киеве в очередной раз прозвучала воздушная тревога. Это был уже четвертый сигнал с ночи. На этот раз из-за угрозы атаки дронов.

Начиная с 04:47 Воздушные силы ВСУ начали фиксировать группы дронов, которые летели в направлении Киева. Параллельно в области работали силы ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорилось в сообщении в 04:54.

Позже некоторые местные каналы писали о звуках взрывов в Киеве. Однако в 05:30 их было уже слышно едва в центре столицы. В частности, после ряда взрывов наблюдались перебои со светом.

Сейчас начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в городе пылает дом.

"В Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на уровне 8 и 9 этажей многоэтажки. Сейчас устанавливается информация о пострадавших", - написал он.

Также отметим, что в Воздушных силах ВСУ сейчас сообщили еще и об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога", - сказано в описании.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Россияне атакуют Киев дронами: в городе были перебои со светом, горит дом

