Росіяни атакують Київ дронами: у місті були перебої зі світлом, горить будинок

Середа 22 жовтня 2025 05:48
Росіяни атакують Київ дронами: у місті були перебої зі світлом, горить будинок Фото: інформація щодо наслідків наразі уточнюється (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти, зранку, 22 жовтня, вчергове атакують Київ. У місті на тлі ворожого обстрілу було чути вибухи, спостерігалися перебої зі світлом та палає будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Зокрема, о 04:48 у Києві вчергове пролунала повітряна тривога. Це був вже четвертий сигнал з ночі. На цей раз через загрозу атаки дронів.

Починаючи з 04:47 Повітряні сили ЗСУ почали фіксувати групи дронів, які летіли в напрямку Києва. Паралельно в області працювали сили ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йшлося у повідомленні о 04:54.

Пізніше деякі місцеві канали писали про звуки вибухів у Києві. Проте о 05:30 їх було вже чути ледь в центрі столиці. Зокрема, після низки вибухів спостерігалися перебої зі світлом.

Наразі начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що в місті палає будинок.

"У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні 8 та 9 поверхів багатоповерхівки. Наразі встановлюється інформація щодо постраждалих", - написав він.

Також зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ наразі повідомили ще й про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошено повітряну тривогу", - сказано у описі.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни атакують Київ дронами: у місті були перебої зі світлом, горить будинок

