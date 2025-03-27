Массированный обстрел Херсона: двое погибших, бригада 'скорой' попала под удар

В результате массированного обстрела Херсона погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Александра Прокудина.

По словам Прокудина, из-за обстрела погибла 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, который во время атаки находился на остановке.

В частности под обстрел попала бригада "скорой". Россияне атаковали ее во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В результате удара ранения получили:

33-летний фельдшер;

63-летний водитель.

Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Массированный обстрел Херсона

Как сообщал ранее начальник Херсонской городской военной администрации (МВА) Роман Мрочко, под обстрел попала центральная часть Херсона. Также в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов.

Отдельно стоит добавить, что Херсон регулярно попадает под вражеские удары. 25 марта террористы устроили очередную "охоту" на гражданских - сбросили взрывчатку на велосипедиста, который двигался по улице города.