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Массированный обстрел Херсона: двое погибших, бригада 'скорой' попала под удар

Четверг 27 марта 2025 15:54
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Массированный обстрел Херсона: двое погибших, бригада 'скорой' попала под удар Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированного обстрела Херсона погибли два человека. Также под удар попала бригада "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Александра Прокудина.

По словам Прокудина, из-за обстрела погибла 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, который во время атаки находился на остановке.

В частности под обстрел попала бригада "скорой". Россияне атаковали ее во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В результате удара ранения получили:

  • 33-летний фельдшер;
  • 63-летний водитель.

Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Массированный обстрел Херсона

Как сообщал ранее начальник Херсонской городской военной администрации (МВА) Роман Мрочко, под обстрел попала центральная часть Херсона. Также в результате атаки часть города осталась без света. В частности было приостановлено курсирование троллейбусов.

Отдельно стоит добавить, что Херсон регулярно попадает под вражеские удары. 25 марта террористы устроили очередную "охоту" на гражданских - сбросили взрывчатку на велосипедиста, который двигался по улице города.

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