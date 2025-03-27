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Впервые в истории. Украина получила командное "серебро" на чемпионате мира по лыжной акробатике (видео)

Энгадин, Четверг 27 марта 2025 14:12
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Впервые в истории. Украина получила командное "серебро" на чемпионате мира по лыжной акробатике (видео) Фото: Дмитрий Котовский (НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала серебряную медаль в финале смешанных командных соревнований на ЧМ-2025, который проходит в швейцарском Энгадине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Командные смешанные соревнования стали первой дисциплиной в программе лыжной акробатики на турнире. Они начались сразу с финального раунда, в котором приняли участие семь сборных, среди которых и Украина.

"Сине-желтые" были представлены тремя спортсменами: Ангелиной Брыкиной, а также действующими бронзовыми призерами чемпионата мира в этой дисциплине - Александром Окипнюком и Дмитрием Котовским.

Серебряную награду нашей команде принес решающий прыжок Котовского. Украинец успешно выполнил самый сложный трюк в лыжной акробатике - "Ураган". За него он получил 133 балла. А наша команда с 312-ю баллами опередила Швейцарию и Австралию и стала второй. "Золото" завоевали лыжные акробаты из США.

"Серебро" - наивысшее достижение сборной Украины в этой дисциплине на ЧМ. До этого "сине-желтые" выигрывали "бронзу" в 2023 году.

В целом это четвертая медаль украинцев на чемпионатах мира. Кроме командных бронзовых наград ЧМ-2023, были также "серебро" Александра Абраменко в 2019 году и "бронза" Ольги Волковой - в 2011-м.

Ранее трио украинских гимнасток блестяще выступили на Гран-при в Испании.

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