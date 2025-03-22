В Запорожской области перебои со светом после обстрела

Российские оккупанты вечером, 22 марта, атаковали Запорожскую область. В результате обстрелов есть проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам чиновника, начиная с 21:04 для Запорожской области существовала угроза применения КАБов. Впоследствии в регионе неоднократно были слышны взрывы.

В 21:32 Федоров проинформировал, что враг бьет по одному из населенных пунктов области. Чуть позже стало известно, в некоторых селах возникли проблемы с электроснабжением.

"Из-за вражеских ударов по области в некоторых поселках проблемы с электроснабжением. Специалисты возьмутся за ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал он в 21:39.

Где объявили тревогу

Отметим, что сейчас в ряде областей военные продолжают фиксировать ударные дроны россиян. Так, по состоянию на 21:53, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.