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В Запорожской области россияне оставили без света целую общину: что известно

Запорожье, Четверг 27 марта 2025 09:14
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В Запорожской области россияне оставили без света целую общину: что известно Фото: в Запорожской области россияне оставили без света целую общину (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. Сейчас из-за атаки без света осталась одна из общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Ночные вражеские обстрелы оставили без света и связи одну из прифронтовых общин Запорожской области", - рассказал он.

По его словам, более 10 ударов нанесли россияне по одной из прифронтовых общин области. Повреждены жилые дома, заборы и нежилые помещения.

"Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.

Всего, по данным главы ОВА, из-за постоянных российских атак в течение полномасштабного вторжения без электроэнергии остаются более 3300 абонентов из прифронтовых громад региона.

Атака РФ по Украине

Российские войска, начиная с вечера 26 марта, устроили новую дроновую атаку по Украине. Под ударом оказались Днепр, Харьков.

В частности, вечером среды, 26 марта, Россия устроила массированный удар дронами по Харькову. Количество пострадавших возросло до 11 человек.

Что касается Днепра, то в городе изуродованы более десятка многоэтажек. Кроме того, в Днепре из-за атаки РФ пострадали три человека.

Под ударом были Сумы и Золочев Харьковской области. Так, в Золочеве в результате атаки пострадали несколько человек, в частности 14-летняя девушка.

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