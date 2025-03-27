В Запорожской области россияне оставили без света целую общину: что известно

Фото: в Запорожской области россияне оставили без света целую общину (иллюстрация/Getty Images)

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. Сейчас из-за атаки без света осталась одна из общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.