ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Запорожскую область: били ракетами и "Градами", двое погибших

Новина українською →
Запорожье, Суббота 04 марта 2023 13:21
Россияне атаковали Запорожскую область: били ракетами и "Градами", двое погибших Фото: россияне атаковали Запорожскую область, двое погибших (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают терроризировать находящиеся на линии огня населенные пункты Запорожской области. В частности, только за сегодня уже погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Гуляйпольская община снова под вражеским огнем. Утром российская артиллерия унесла жизни двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, три ракеты оккупант направил по Новониколаевке.

"Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект", - добавили в ОВА.

Также Степногорскую общину сегодня враг накрыл "Градами".

"Зафиксированы новые разрушения жилых домов. К счастью, без жертв. В Приморском враг попал в частный дом. Хозяин получил незначительные травмы", - добавили в администрации.

Как сообщалось, количество жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье 2 марта снова возросло. Среди погибших есть ребенок. Уже известно уже о 10 жертвах.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным