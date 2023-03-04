Россияне атаковали Запорожскую область: били ракетами и "Градами", двое погибших
Российские войска продолжают терроризировать находящиеся на линии огня населенные пункты Запорожской области. В частности, только за сегодня уже погибли два человека, еще один ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Гуляйпольская община снова под вражеским огнем. Утром российская артиллерия унесла жизни двух местных жителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, три ракеты оккупант направил по Новониколаевке.
"Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект", - добавили в ОВА.
Также Степногорскую общину сегодня враг накрыл "Градами".
"Зафиксированы новые разрушения жилых домов. К счастью, без жертв. В Приморском враг попал в частный дом. Хозяин получил незначительные травмы", - добавили в администрации.
Как сообщалось, количество жертв в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье 2 марта снова возросло. Среди погибших есть ребенок. Уже известно уже о 10 жертвах.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.
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