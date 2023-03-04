Росіяни атакували Запорізьку область: били ракетами та "Градами", двоє загиблих
Російські війська продовжують тероризувати населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема, лише за сьогодні вже загинули двоє людей, ще одна поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА,
"Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Вранці російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, три ракети окупант спрямував по Новомиколаївці.
"Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт", - додали в ОВА.
Також Степногірську громаду сьогодні ворог накрив "Градами".
"Зафіксовані нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв. У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Господар отримав незначні травми", - додали в адміністрації.
Як повідомлялось, кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі 2 березня знову зросла. Серед загиблих є дитина. Наразі відомо вже про 10 жертв.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.
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