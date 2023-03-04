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Росіяни атакували Запорізьку область: били ракетами та "Градами", двоє загиблих

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Запоріжжя, Субота 04 березня 2023 13:21
Росіяни атакували Запорізьку область: били ракетами та "Градами", двоє загиблих Фото: росіяни атакували Запорізьку область, двоє загиблих (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують тероризувати населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема, лише за сьогодні вже загинули двоє людей, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА,

"Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Вранці російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, три ракети окупант спрямував по Новомиколаївці.

"Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт", - додали в ОВА.

Також Степногірську громаду сьогодні ворог накрив "Градами".

"Зафіксовані нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв. У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Господар отримав незначні травми", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, кількість жертв унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі 2 березня знову зросла. Серед загиблих є дитина. Наразі відомо вже про 10 жертв.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.

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Запорожская область
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