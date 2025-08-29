В Украине распространяется воздушная тревога из-за "Шахедов": какие области под угрозой

Российские оккупанты вечером 29 августа снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы .

Также есть повышенная угроза российского массированного ракетного удара ночью на 30 августа. Оккупанты готовят к вылетам остатки стратегической авиации - уцелевшие бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Мониторинговые каналы, которые следят за активностью стратавиации, сообщили об активности и переговорах на боевых частотах.

В общем воздушную тревогу объявили в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях.

По данным Воздушных сил, угроза ударных дронов российских оккупантов есть в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Разведывательные дроны врага ликвидируются в Одесской области.

Массированная атака и удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, что в ночь на 28 августа российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны. В Дарницком районе разрушена многоэтажка, десятки людей погибли.

Подробнее про массированный удар по столице - читайте в материале РБК-Украина.