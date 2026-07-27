Россияне атаковали Запорожье: есть погибший, под завалами могут оставаться люди

В результате вражеской атаки на Запорожье погиб человек, еще двое получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В 04:40 в области предупредили об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожью.
Уже через полчаса стало известно о первых последствиях - разрушениях, под которыми предварительно мог оказаться человек.
Российский дрон попал в квартиру в многоэтажном доме - ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.
По другому адресу управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре. В результате этого удара погиб 67-летний мужчина. Спасатели продолжают проверять завалы – под ними могут находиться еще люди.
Обновлено 6:50
Национальная полиция подтвердила, что в результате утреннего удара КАБами по гражданскому сектору Запорожья погиб 67-летний горожанин.
Также известно о 22-летнем раненом - его деблокировали из-под завалов.
Фото: россияне ударили по городу авиабомбами (t.me/UA_National_Police)
На местах ударов работают парамедики полиции, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, патрульные полицейские и другие профильные службы.
Напомним, это уже не первая подобная атака за последние сутки. Ночью 27 июля кафиры сбросили КАБы на Сумщину, в результате чего пострадали люди.
Днем ранее, 26 июля, Россия ударила дроном по супермаркету АТБ в Чернигове - среди погибших и пострадавших есть дети.
В тот же день утром ударный дрон попал в гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге - огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров здания.