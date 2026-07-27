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Россияне атаковали Запорожье: есть погибший, под завалами могут оставаться люди

06:04 27.07.2026 Пн
2 мин
Спасатели до сих пор проверяют завалы на предмет других пострадавших
aimg Екатерина Коваль
Фото: медики оказывают помощь пострадавшим (Getty Images)

В результате вражеской атаки на Запорожье погиб человек, еще двое получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В 04:40 в области предупредили об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожью.

Уже через полчаса стало известно о первых последствиях - разрушениях, под которыми предварительно мог оказаться человек.

Российский дрон попал в квартиру в многоэтажном доме - ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Фото: последствия российской атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

По другому адресу управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре. В результате этого удара погиб 67-летний мужчина. Спасатели продолжают проверять завалы – под ними могут находиться еще люди.

Обновлено 6:50

Национальная полиция подтвердила, что в результате утреннего удара КАБами по гражданскому сектору Запорожья погиб 67-летний горожанин.

Также известно о 22-летнем раненом - его деблокировали из-под завалов.

Фото: россияне ударили по городу авиабомбами (t.me/UA_National_Police)

На местах ударов работают парамедики полиции, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, патрульные полицейские и другие профильные службы.

Напомним, это уже не первая подобная атака за последние сутки. Ночью 27 июля кафиры сбросили КАБы на Сумщину, в результате чего пострадали люди.

Днем ранее, 26 июля, Россия ударила дроном по супермаркету АТБ в Чернигове - среди погибших и пострадавших есть дети.

В тот же день утром ударный дрон попал в гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге - огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров здания.

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