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Более 10 раненых, среди погибших - ребенок: что известно об ударе по АТБ в Чернигове

18:39 26.07.2026 Вс
2 мин
Дрон, которым ударили по супермаркету, был с видеокамерой
aimg Ирина Гамерская
Более 10 раненых, среди погибших - ребенок: что известно об ударе по АТБ в Чернигове Фото: последствия удара по АТБ в Чернигове (нацполиция)
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Россия днем 26 июля ударила дроном по супермаркету АТБ в Чернигове. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Все, что известно на данный момент о вражеском ударе в Чернигове - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Последствия трагедии: В результате удара дроном по супермаркету АТБ в Чернигове погибли два человека, среди которых - 9-летняя девочка. Еще 13 человек (4 мужчин и 9 женщин), в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию.
  • Оружие врага: По предварительным выводам взрывотехников, россияне атаковали гражданский объект реактивным беспилотником "Герань-4", оборудованным видеокамерой.
  • Реакция власти: президент Владимир Зеленский назвал этот удар абсолютно циничным и лишенным всякого военного смысла. Руководство городской и областной военных администраций оперативно сообщило о предоставлении помощи пострадавшим.

Удар по АТБ

Первым об ударе по АТБ сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, в результате удара два человека погибли, 13 пострадали - 4 мужчин и 9 женщин.

Более 10 раненых, среди погибших - ребенок: что известно об ударе по АТБ в Чернигове

Фото: последствия удара по АТБ в Чернигове (ГСЧС)

"Трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другим оказали помощь амбулаторно и отпустили домой", - сообщил он.

В свою очередь, руководитель ОВА Вячеслав Чаус добавил, что среди погибших - 9-летняя девочка, а среди пострадавших - 10-летний мальчик.

"Три человека сейчас в реанимации. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил он.

В общей сложности под вражеским ударом оказались три локации. Кроме супермаркета повреждены также СТО и складское помещение. К врачам за помощью обратились 20 человек. Завтра, 27 июля, в Чернигове объявлен День траура.

Реакция Зеленского

"Россияне продолжают "побеждать" обычные гражданские объекты. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям без всякого военного смысла", - написал президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Детали от правоохранителей

Более 10 раненых, среди погибших - ребенок: что известно об ударе по АТБ в Чернигове

Фото: последствия удара по АТБ в Чернигове (ГСЧС)

Как сообщает Суспильне, со ссылкой на заявление начальника Нацполиции области Владимира Тимошко, согласно предварительным выводам взрывотехников, по АТБ россияне ударили реактивным беспилотником "Герань-4". Дрон был оборудован видеокамерой.

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