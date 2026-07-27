Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблий, під завалами можуть залишатися люди

Нагадаємо, це вже не перша подібна атака за останню добу. Уночі 27 липня окупанти скинули КАБи на Сумщину, унаслідок чого постраждали люди.

Днем раніше, 26 липня, Росія вдарила дроном по супермаркету АТБ у Чернігові - серед загиблих та постраждалих є діти.

Того ж дня вранці ударний дрон влучив у гіпермаркет "Епіцентр" у Кривому Розі - вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів будівлі.