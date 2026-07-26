Россияне атаковали единственный в Кривом Роге "Эпицентр"
Российский ударный дрон утром 26 июля попал в гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге. Огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров постройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, МВД Украины и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По словам Вилкула, утром под атаку попал крупный торговый центр.
Он сообщил, что спасатели локализовали пожар, а коммунальные службы, в частности, городской водоканал, обеспечивают бесперебойный подвоз воды для ликвидации последствий.
В Министерстве внутренних дел уточнили, что вражеский удар разрушил строительный гипермаркет. Огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров.
Тушение пожара усложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов.
"К ликвидации последствий обстрелов мы привлекли роботизированную и беспилотную технику, чтобы обезопасить спасателей. На местах также работают все необходимые подразделения полиции. Психологи поддерживают пострадавших, следователи фиксируют этот очередной удар по гражданским объектам", - заявил министр внутренних дел Иван Выговский.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что российский беспилотник попал именно в гипермаркет "Эпицентр".
Торговый центр работал в Кривом Роге почти 19 лет - с декабря 2007 года. Он снабжал работой около 400 человек.
Напомним, 26 июля российская армия атаковала Харьков боеприпасом "Бандероль". Удар пришелся по частному сектору Слободского района, где погибла 40-летняя женщина, а еще девять человек, в том числе двое детей, пострадали.