Россияне атаковали единственный в Кривом Роге "Эпицентр"

Российский ударный дрон утром 26 июля попал в гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге. Огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров постройки.

По словам Вилкула, утром под атаку попал крупный торговый центр.

Он сообщил, что спасатели локализовали пожар, а коммунальные службы, в частности, городской водоканал, обеспечивают бесперебойный подвоз воды для ликвидации последствий.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что вражеский удар разрушил строительный гипермаркет. Огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров.

Тушение пожара усложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов.

"К ликвидации последствий обстрелов мы привлекли роботизированную и беспилотную технику, чтобы обезопасить спасателей. На местах также работают все необходимые подразделения полиции. Психологи поддерживают пострадавших, следователи фиксируют этот очередной удар по гражданским объектам", - заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что российский беспилотник попал именно в гипермаркет "Эпицентр".

Торговый центр работал в Кривом Роге почти 19 лет - с декабря 2007 года. Он снабжал работой около 400 человек.