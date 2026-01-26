Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области: возник пожар, повреждены дома

Обстрелы Запорожской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

В частности, в ночь на 21 января на областной центр была осуществлена очередная атака. В результате вражеских ударов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что в ночь на 22 января вражеский обстрел подвергся поселок Камышеваха. Там тоже были повреждены дома, происходил разбор завалов и фиксировались другие последствия.

Добавим, что утром 17 января Запорожье тоже подверглось атаке. В результате ударов дронами в городе возник пожар.