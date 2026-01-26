RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне атаковали Вольнянск Запорожской области: возник пожар, повреждены дома

Фото: по предварительным данным, люди не пострадали (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 26 января атаковали город Вольнянск Запорожской области. В результате вражеского обстрела произошел пожар и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг атаковал Запорожский район. В Вольнянске поднялся пожар. Там повреждены многоэтажки - выбиты окна, изуродованы фасады", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Вольнянску (t.me/ivan_fedorov_zp)

Федоров добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

В частности, в ночь на 21 января на областной центр была осуществлена очередная атака. В результате вражеских ударов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что в ночь на 22 января вражеский обстрел подвергся поселок Камышеваха. Там тоже были повреждены дома, происходил разбор завалов и фиксировались другие последствия.

Добавим, что утром 17 января Запорожье тоже подверглось атаке. В результате ударов дронами в городе возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьПожарВойна в Украине