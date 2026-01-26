Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: виникла пожежа, пошкоджені будинки

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запорізьку область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, в ніч на 21 січня на обласний центр було здійснено чергову атаку. В результаті ворожих ударів були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Також ми писали, що в ніч на 22 січня ворожий обстріл зазнало селище Камишеваха. Там теж були пошкоджені будинки, відбувався розбір завалів і фіксувалися інші наслідки.

Додамо, що вранці 17 січня Запоріжжя теж зазнало атаки. В результаті ударів дронами в місті виникла пожежа.