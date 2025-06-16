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Враг атаковал Черкаскую область: горел газопровод, одно из сел частично без света

Украина, Понедельник 16 июня 2025 09:45
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Враг атаковал Черкаскую область: горел газопровод, одно из сел частично без света Фото: последствия атаки РФ в Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Ірина Глухова

В небе над Черкасской областью уничтожили 18 российских беспилотников в ночь на 16 июня. Однако обломки сбитых дронов повредили газовую трубу, вызвав пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

"До поздней ночи в области работали силы ПВО. Они отражали очередные вражеские атаки. В черкасском небе наши защитники уничтожили 18 российских БпЛА", - сообщил начальник ОВА.

Табурец отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.

В то же время в Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар, но его оперативно потушили.

По предварительным данным, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются.

Фото: последствия атаки РФ в Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)

Атака на Украину

16 июня российские захватчики запустили против Украины 138 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО обезвредили 125 беспилотников. Зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В Киеве в результате атаки пострадали люди, повреждены частные дома и торговые павильоны. Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах столицы.

А в Запорожье в результате обстрелов начался пожар на одном из местных предприятий. Об этом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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