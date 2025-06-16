Враг атаковал Черкаскую область: горел газопровод, одно из сел частично без света

В небе над Черкасской областью уничтожили 18 российских беспилотников в ночь на 16 июня. Однако обломки сбитых дронов повредили газовую трубу, вызвав пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

"До поздней ночи в области работали силы ПВО. Они отражали очередные вражеские атаки. В черкасском небе наши защитники уничтожили 18 российских БпЛА", - сообщил начальник ОВА. Табурец отметил, что обошлось без погибших и пострадавших. В то же время в Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар, но его оперативно потушили. По предварительным данным, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются. Фото: последствия атаки РФ в Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)