Россияне атаковали Украину дронами с пяти направлений: как отработала ПВО
Российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными беспилотниками с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 7 ноября противник атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 94 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 31 ударного дрона на 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака РФ 7 ноября
Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.
Отмечается, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.
Отмечается, что к ликвидации последствий было привлечено 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.
Кроме того, враг массированно атаковал Чугуев, что на Харьковщине. Предварительно пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар.
Также в результате атаки россиян на Запорожье, в нескольких жилых домах и детском саду выбиты окна. Пока информации о пострадавших не поступало.