Россияне атаковали Украину дронами с пяти направлений: как отработала ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 7 ноября противник атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 94 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 31 ударного дрона на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.