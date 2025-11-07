Росіяни атакували Україну дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 94 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 31 ударного дрону на 11 локаціях.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"У ніч на 7 листопада противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Крим", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нічна атака РФ 7 листопада

Російські війська сьогодні вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетики в Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Зазначається, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

Зазначається, що до ліквідації наслідків було залучено 3 одиниці техніки та 19 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу місцевих пожежних команд.

Окрім того, ворог масовано атакував Чугуїв, що на Харківщині. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа.

Також внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, у кількох житлових будинках та дитячому садочку вибиті вікна. Наразі інформації про постраждалих не надходило.