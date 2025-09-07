Россияне атаковали ударными дронами Одессу и район: повреждены дома

Напомним, в ночь на 7 сентября, российские террористы атаковали Украину дронами "Шахед" и ракетами.

В Киеве в двух районах зафиксированы разрушения жилых домов. По последней информации, в результате обстрелов в столице погибли два человека, ранения получили 11.

Также враг обстрелял дронами Кременчуг. В городе зафиксированы повреждения объектов городской и транспортной инфраструктуры.