UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували ударними дронами Одесу і район: пошкоджені будинки

Фото: росіяни обстріляли Одесу та Одеську область (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники вдарили ударними безпілотниками по Одесі й Одеському району. Зафіксовані пошкодження багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

"В місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня, російські терористи атакували Україну дронами "Шахед" і ракетами.

У Києві в двох районах зафіксовані руйнування житлових будинків. За останньою інформацією, внаслідок обстрілу в столиці загинули двоє людей, поранень зазнали 11.

Також ворог обстріляв дронами Кременчук. У місті зафіксовано пошкодження об'єктів міської й транспортної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів