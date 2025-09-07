Росіяни атакували ударними дронами Одесу і район: пошкоджені будинки

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня, російські терористи атакували Україну дронами "Шахед" і ракетами.

У Києві в двох районах зафіксовані руйнування житлових будинків. За останньою інформацією, внаслідок обстрілу в столиці загинули двоє людей, поранень зазнали 11.

Також ворог обстріляв дронами Кременчук. У місті зафіксовано пошкодження об'єктів міської й транспортної інфраструктури.