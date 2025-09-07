Росіяни атакували ударними дронами Одесу і район: пошкоджені будинки

Російські загарбники вдарили ударними безпілотниками по Одесі й Одеському району. Зафіксовані пошкодження багатоповерхових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
За його словами, попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.
"В місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня, російські терористи атакували Україну дронами "Шахед" і ракетами.
У Києві в двох районах зафіксовані руйнування житлових будинків. За останньою інформацією, внаслідок обстрілу в столиці загинули двоє людей, поранень зазнали 11.
Також ворог обстріляв дронами Кременчук. У місті зафіксовано пошкодження об'єктів міської й транспортної інфраструктури.