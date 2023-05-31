Россияне атаковали транспортное предприятие в Днепропетровской области: ранен ребенок

Утром, 31 мая, россияне обстреляли Межирицкую общину Павлоградского района Днепропетровской области - 8-летний мальчик получил легкое ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По его словам, враг атаковал транспортное предприятие.
"Парень будет лечиться дома. Есть разрушение. Информация уточняется", - написал Лысак.
А вчера поздно вечером захватчики в очередной раз обстреляли Никопольский район - попали из БПЛА по Марганецкой общин. Пострадавших нет.
Российские оккупанты регулярно атакуют область. Так, 28 мая захватчики обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, повредив частные дома, газопровод и линию электропередач.
А 29 мая они обстреляли Покровскую общину Синельниковского района. В результате атаки погиб и десять раненых.
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