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Обстрел Днепропетровской области: количество раненых увеличилось

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Днепропетровская область, Понедельник 29 мая 2023 17:50
Обстрел Днепропетровской области: количество раненых увеличилось Фото: Обстрел Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество раненых после обстрела Синельниковского района Днепропетровской области возросло до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Десять человек госпитализированы после сегодняшнего обстрела Синельниковского района. Среди них и 11-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое из них "тяжелые". Остальные - в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы.

"Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области. Погибла 51-летняя женщина", - добавил Лысак.

Обстрел Днепропетровской области 29 мая

Сегодня российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду. Ранее было известно, что из-за вражеской атаки один человек погиб, еще девять - пострадали. Среди них 11-летний ребенок.

Из-за атаки в громаде разрушены два жилых дома и еще 30 - повреждены. Также побиты и магазин и заправка.

Российские оккупанты регулярно атакуют область. Только вчера захватчики обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

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