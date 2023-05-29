Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибший и пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли Покровскую общину Синельниковского района Днепропетровской области 29 мая. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

Из-за вражеской атаки один человек погиб, еще девять - пострадали. Среди них 11-летний ребенок.

Также был разрушен частный дом. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты регулярно атакуют область. Только вчера захватчики обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погибли четыре человека, разрушения получили поликлиника и ветеринарная клиника.

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