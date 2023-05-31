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Росіяни атакували транспортне підприємство в Дніпропетровській області: поранено дитину

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці, 31 травня, росіяни обстріляли Межиріцьку громаду Павлоградського району Дніпропетровської області - 8-річний хлопчик отримав легке поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ворог атакував транспортне підприємство.

"Хлопець лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється", - написав Лисак.

А вчора пізно ввечері загарбники вкотре обстріляли Нікопольський район - поцілили з БПЛА по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.

Обстріли Дніпропетровської області

Російські окупанти регулярно атакують область. Так, 28 травня загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії, пошкодивши приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

А 29 травня вони обстріляли Покровську громаду Синельниківського району. Внаслідок атаки є загиблий та десятеро поранених.

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