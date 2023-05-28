ua ru
Вс, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никополю: есть разрушения

Новина українською →
Воскресенье 28 мая 2023 07:43
Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никополю: есть разрушения Фото: россияне обстреляли Никополь (GettyImages))
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 28 мая, россияне снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, захватчики дважды избивали по городу из тяжелой артиллерии.

"Разбиты шесть частных домов и два хозяйственных сооружения. А еще повреждены газопровод, линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших - это главное", - написал он.

Ситуация в Никополе

Никополь – город на юге Украины, в Днепропетровской области, административный центр Никопольского района, городской общины и агломерации. Расположен в 48 км от Запорожья и 63 км от Кривого Рога. Четвертый по численности населения город Днепропетровской области.

Россияне ночью били из тяжелой артиллерии по Никополю: есть разрушения

Город и район россияне регулярно обстреливают из находящейся по другую сторону Днепра артиллерии. Да,последний обстрел был 18 мая - тогда были повреждены несколько домов и хозяйственных сооружений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область
NEWS
Атака дронов на Киев: что известно о последствиях на данный момент
Атака дронов на Киев: что известно о последствиях на данный момент
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром