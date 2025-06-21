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Россияне атаковали Сумы "Ланцетами": попали в многоэтажку и предприятие

Фото: Сумы постоянно находятся под атаками россиян (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты вечером 21 июня атаковали Сумы беспилотниками. По городу нанесли удары несколько российских БПЛА "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.

"Около 17:30 враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки повреждено здание одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кобзарь.

Также он сообщил, что другой вражеский беспилотник ударил по многоэтажке в городе. Повреждена крыша здания, обошлось без пострадавших. В обоих случаях россияне били дронами "Ланцет".

"На месте работают все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки", - добавил и.о. мэра.

 

Что такое "Ланцет"

ZALA Lancet ("Ланцет") - российский "барражирующий боеприпас", который оккупанты активно начали использовать с зимы 2022 - 2023 годов. Россияне утверждают, что это якобы уникальная разработка компании ZALA Aero. Характеристики:

  • Скорость движения в воздухе - до 300 км/ч;
  • радиус полета до 40 км;
  • максимальная масса до 12 кг.

Удары россиян по Сумах

Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар тоже наносили "Ланцетом", которые могут долетать до окраин города.

Трудно было 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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