Росіяни атакували Суми "Ланцетами": влучили в багатоповерхівку та підприємство

Російські окупанти ввечері 21 червня атакували Суми безпілотниками. По місту завдали ударів кілька російських БПЛА "Ланцет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram.
"Близько 17:30 ворог завдав удару по об’єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю одного з підприємств. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Кобзар.
Також він повідомив, що інший ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці у місті. Пошкоджено дах будівлі, обійшлося без постраждалих. В обох випадках росіяни били дронами "Ланцет".
"На місці працюють усі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки", - додав в.о. мера.
ZALA Lancet ("Ланцет") - російський "баражуючий боєприпас", який окупанти активно почали використовувати з зими 2022 - 2023 років. Росіяни стверджують, що це нібито унікальна розробка компанії ZALA Aero. Характеристики:
Нагадаємо, що 20 червня окупанти ввечері пошкодили у Сумах багатоповерхівку. Удару теж завдавали "Ланцетом", які можуть долітати до околиць міста.
Важко було 16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.