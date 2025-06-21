Росіяни атакували Суми "Ланцетами": влучили в багатоповерхівку та підприємство

Що таке "Ланцет"

ZALA Lancet ("Ланцет") - російський "баражуючий боєприпас", який окупанти активно почали використовувати з зими 2022 - 2023 років. Росіяни стверджують, що це нібито унікальна розробка компанії ZALA Aero. Характеристики:

Швидкість руху в повітрі - до 300 км/год;

радіус польоту до 40 км;

максимальна маса до 12 кг.

Удари росіян по Сумах

Нагадаємо, що 20 червня окупанти ввечері пошкодили у Сумах багатоповерхівку. Удару теж завдавали "Ланцетом", які можуть долітати до околиць міста.

Важко було 16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

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