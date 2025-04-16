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Россия массированно атакует Херсон: под обстрел попал глава ГВА

Херсон, Среда 16 апреля 2025 09:02
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Россия массированно атакует Херсон: под обстрел попал глава ГВА Фото: Россия массированно атаковала Херсон утром 16 апреля (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 16 апреля массированно обстреливает Херсон. Под атаку врага попал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мрочка в Telegram.

Как отметил глава Херсонской ГВА, войска РФ атаковали центральную часть города, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы. По предварительной информации, 70-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения в результате вражеского обстрела. Раненую госпитализировали.

Также в больницу госпитализировали 61-летнего мужчину, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района города. Во время российской атаки он был в квартире.

Как позже сообщил Мрочко, в результате обстрела армии РФ в Центральном районе города погиб мужчина среднего возраста. В момент вражеского удара он был на улице, его личность устанавливается.

Из-за повреждения контактной сети в Центральном районе Херсона временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Также из-за вражеских атак остановили движение автобусов до площади Непокоренных.

Мрочко попал под обстрел

Глава Херсонской ГВА, находясь в Таврическом микрорайоне, записал обращение. В этот момент россияне снова ударили по Херсону из артиллерии. Мрочко не пострадал в результате обстрела. Чиновник продолжил записывать видео после российской атаки.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупреждал, что российские войска продолжают атаковать Таврический микрорайон Херсона с РСЗО.

Обстрелы Херсона

Стоит отметить, что Херсон был единственным областным центром, который оккупировали российские войска в начале полномасштабной войны. Херсон и правобережную часть области украинские защитники освободили осенью 2022 года во время контрнаступления.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

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