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Киев под атакой РФ, в городе прогремели взрывы

01:00 28.07.2026 Вт
2 мин
Что известно об атаке РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
Киев под атакой РФ, в городе прогремели взрывы Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
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Россияне в ночь на 28 июля пытались атаковать Киев. В городе в результате вражеских обстрелов прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении КГГА в 00:45.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева летят реактивные дроны. Уже в 00:51 в столице прогремели первые взрывы.

Кроме того, военные писали, что в 00:53 фиксировали ракету в Киевской области, летевшую на Макаров.

Обновлено в 01:20

В Киеве объявили об отмене воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:00 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом. Как видно, в настоящее время сигнал действует примерно в половине областей.

Киев под атакой РФ, в городе прогремели взрывы

Обстрел Киева и угроза для Украины

Напомним, в ночь на 26 июля россияне тоже атаковали Киев, но тогда враг запустил баллистические ракеты. В результате обстрелы пожары были зафиксированы в трех районах. В частности горели склад, здание, авто и были разрушения в нежилом помещении.

Также мы писали, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия уже подготовила ракеты для нового обстрела Украины. В связи с этим он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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