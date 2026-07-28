Киев под атакой РФ, в городе прогремели взрывы

Россияне в ночь на 28 июля пытались атаковать Киев. В городе в результате вражеских обстрелов прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении КГГА в 00:45.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева летят реактивные дроны. Уже в 00:51 в столице прогремели первые взрывы.

Кроме того, военные писали, что в 00:53 фиксировали ракету в Киевской области, летевшую на Макаров.

Обновлено в 01:20

В Киеве объявили об отмене воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:00 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом. Как видно, в настоящее время сигнал действует примерно в половине областей.