РФ ночью ударила по терминалу "Новой почты" в Полтаве: что с посылками
Во время массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 июля под удар попал сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.
Терминал попал под удар
В ночь на 30 июля российские войска во время массированной атаки по Украине нанесли удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в Полтаве.
На момент атаки сотрудники находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений и последствия обстрела.
Что будет с посылками
В компании сообщили, что всем клиентам компенсируют объявленную стоимость отправлений, которые были повреждены в результате удара.
Дополнительную информацию о порядке возмещения обещают предоставить отдельно.
Проверить актуальный статус своей посылки можно через мобильное приложение или на официальном сайте компании.
Работа продолжается
Несмотря на последствия российского удара, "Новая почта" продолжает работать в штатном режиме.
Компания заверила, что логистические процессы продолжаются, а специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и оценкой ущерба.
Напоминаем, что ранее российские войска уже наносили удары по объектам "Новой почты". Так, 24 июля под авиаудар попало грузовое отделение компании в Изюме Харьковской области, когда город атаковали управляемыми авиабомбами.