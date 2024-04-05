Россияне атаковали Одессу ракетой: военные рассказали о последствиях

Обстрел Украины 5 апреля

Мы писали, что сегодня вечером в Одессе были слышны звуки взрывов.

Напомним также, что около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Кроме того, днем также раздавались взрывы в Харькове. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Ранее глава Харьковской ОВ Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

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