Россияне атаковали Одессу ракетой: военные рассказали о последствиях

Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам Украины. Сегодня, 5 апреля, оккупанты атаковали Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
По данным военных, россияне с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе.
"Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена", - добавили в Силах обороны.
По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков побито остекление торговых объектов в прибрежной зоне.
Информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет.
Мы писали, что сегодня вечером в Одессе были слышны звуки взрывов.
Напомним также, что около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.
Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.
Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.
После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Кроме того, днем также раздавались взрывы в Харькове. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.
Ранее глава Харьковской ОВ Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.
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