Удар по Запорожью: в результате обстрела погибли два человека

В результате сегодняшнего российского удара по Запорожью погибли два человека. Речь идет о женщине и мужчине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Россияне убили двух мирных людей - женщину и мужчину", - заявил Федоров.

По предварительным данным, в результате российской атаки по Запорожью ранены 6 человек.

Фото: Последствия обстрела (t.me/ivan_fedorov_zp)

"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет - в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина - в тяжелом состоянии", - написал глава области.

Он уточнил, что все они находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.