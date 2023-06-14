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Россияне атаковали Одессу "Калибрами": названы последствия удара

Фото: назвали последствия ракетного удара РФ по Одессе (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Российские военные, ночью 14 июня, нанесли ракетный удар по Одессе. Работали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В ОК "Юг" сообщают, что войска РФ из акватории Черного моря выпустили по Одессе ракеты "Калибр". В результате вражеской атаки возник пожар в районе одного из бизнес-центров. Также зафиксировано попадание по складскому помещению.

Силы противовоздушной обороны, предварительно, сбили 2 вражеских цели. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Ракетная атака РФ на Одессу

Ночью, 14 июня, в Одессе во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Спикер ОВА Сергей Братчук сообщил, что город подвергся ракетной атаке.

Удары по Одесской области

В результате российской атаки на Одесскую область 10 июня, было повреждено более 30 жилых домов в Сергеевской общине, без крыши над головой осталось 78 человек.

Военные сбили над областью 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

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