ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Харьковщины: зафиксированы обесточивания

Пятница 07 ноября 2025 12:05
UA EN RU
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Харьковщины: зафиксированы обесточивания Фото: россияне атаковали критическую инфраструктуру Харьковщины (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру в Лозовской громаде Харьковской области. В результате удара часть абонентов осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.

"В результате вражеской атаки в Лозовской громаде - аварийное обесточивание. Переводим объекты критической инфраструктуры на альтернативное питание", - заявил Зеленский.

По его словам, несмотря на вражеские удары, медицинские учреждения работают без изменений, также в громаде открыты пункты обогрева.

Удары РФ по Украине в ночь на 7 октября

Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, атаковали Украину 128 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито, или подавлено 94 вражеских дрона.

Так, вражеские ударные беспилотники попали в объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Отмечается, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

К ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.

Кроме того, враг массированно атаковал Чугуев, что на Харьковщине. Предварительно пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар.

Также в результате атаки россиян на Запорожье, в нескольких жилых домах и детском саду выбиты окна. Пока информации о пострадавших не поступало.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины