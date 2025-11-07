Россияне атаковали критическую инфраструктуру Харьковщины: зафиксированы обесточивания

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру в Лозовской громаде Харьковской области. В результате удара часть абонентов осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.

По его словам, несмотря на вражеские удары, медицинские учреждения работают без изменений, также в громаде открыты пункты обогрева.

"В результате вражеской атаки в Лозовской громаде - аварийное обесточивание. Переводим объекты критической инфраструктуры на альтернативное питание", - заявил Зеленский.

Удары РФ по Украине в ночь на 7 октября

Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, атаковали Украину 128 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито, или подавлено 94 вражеских дрона.

Так, вражеские ударные беспилотники попали в объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Отмечается, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

К ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.

Кроме того, враг массированно атаковал Чугуев, что на Харьковщине. Предварительно пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар.

Также в результате атаки россиян на Запорожье, в нескольких жилых домах и детском саду выбиты окна. Пока информации о пострадавших не поступало.