Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харківщини: зафіксовані знеструмлення

Російські війська атакували критичну інфраструктуру у Лозівській громаді Харківської області. В результаті удару частина абонентів залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

За його словами, попри ворожі удари, медичні заклади працюють без змін, також у громаді відкриті пункти обігріву.

"В результаті ворожої атаки у Лозівській громаді – аварійне знеструмлення. Переводимо об'єкти критичної інфраструктури на альтернативне живлення", - заявив Зеленський.

Удари РФ по Україні в ніч на 7 жовтня

Російські війська сьогодні вночі, 7 листопада, атакували Україну 128 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито, або подавлено 94 ворожі дрони.

Так, ворожі ударні безпілотники влучили у об'єкти енергетики в Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Зазначається, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

До ліквідації наслідків було залучено 3 одиниці техніки та 19 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу місцевих пожежних команд.

Окрім того, ворог масовано атакував Чугуїв, що на Харківщині. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа.

Також внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, у кількох житлових будинках та дитячому садочку вибиті вікна. Наразі інформації про постраждалих не надходило.