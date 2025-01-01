Атака дронов на Киев: под завалами нашли погибшую, пострадавших уже 7
Из-за дроновой российской атаки на Киев 1 января есть погибшая. Количество пострадавших возросло до 7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, Офис генпрокурора.
"В жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина", - говорится в сообщении КГВА.
Семь пострадавших
Кроме того, количество пострадавших возросло до 7 человек.
"Среди них две беременные женщины", - отметили в Офисе генпрокурора.
Как добавили в полиции Киева, среди раненых - мужчины и женщины от 29 до 79 лет. У большинства из них врачи диагностировали множественные осколочные ранения, ушибы на теле и острую реакцию на стресс.
Сейчас спасательная операция продолжается.
Атака РФ на Киев
В ночь на 1 января российские войска запустили 111 дронов по Украине и хотя ПВО сбила большую часть из них, обломки упавших БПЛА привели к повреждениям и пострадавшим.
В частности, в Киеве взрывы гремели около 7:00, а в области работала ПВО. В столице начались пожары, в частности, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".
Первоначально сообщалось об одной пострадавшей женщине, но число пострадавших продолжило расти. До этого сообщалось о шести пострадавших в Киеве из-за атаки РФ, среди них - беременная.
Подробнее о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.
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