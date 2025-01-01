Атака дронов на Киев: под завалами нашли погибшую, пострадавших уже 7

Из-за дроновой российской атаки на Киев 1 января есть погибшая. Количество пострадавших возросло до 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, Офис генпрокурора.

"В жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина", - говорится в сообщении КГВА.

Семь пострадавших

Кроме того, количество пострадавших возросло до 7 человек.

"Среди них две беременные женщины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Как добавили в полиции Киева, среди раненых - мужчины и женщины от 29 до 79 лет. У большинства из них врачи диагностировали множественные осколочные ранения, ушибы на теле и острую реакцию на стресс.

Сейчас спасательная операция продолжается.