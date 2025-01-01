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Атака дронов на Киев: под завалами нашли погибшую, пострадавших уже 7

Киев, Среда 01 января 2025 11:20
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Атака дронов на Киев: под завалами нашли погибшую, пострадавших уже 7 Фото: из-за дроновой российской атаки на Киев 1 января есть погибшая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за дроновой российской атаки на Киев 1 января есть погибшая. Количество пострадавших возросло до 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, Офис генпрокурора.

"В жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина", - говорится в сообщении КГВА.

Семь пострадавших

Кроме того, количество пострадавших возросло до 7 человек.

"Среди них две беременные женщины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Как добавили в полиции Киева, среди раненых - мужчины и женщины от 29 до 79 лет. У большинства из них врачи диагностировали множественные осколочные ранения, ушибы на теле и острую реакцию на стресс.

Сейчас спасательная операция продолжается.

Атака РФ на Киев

В ночь на 1 января российские войска запустили 111 дронов по Украине и хотя ПВО сбила большую часть из них, обломки упавших БПЛА привели к повреждениям и пострадавшим.

В частности, в Киеве взрывы гремели около 7:00, а в области работала ПВО. В столице начались пожары, в частности, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Первоначально сообщалось об одной пострадавшей женщине, но число пострадавших продолжило расти. До этого сообщалось о шести пострадавших в Киеве из-за атаки РФ, среди них - беременная.

Подробнее о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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