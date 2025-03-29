Россия атаковала Киев ночью: детали "налета" дронов

Российская армия в ночь на 29 марта запустила на Киев несколько десятков дронов. Тревога в столице продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, за минувшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза: с 23:04 до 01:05;

с 01:15 до 02:17. В общем тревога длилась - 3 часа, 3 минуты. "В ночь на 29 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении. 16 из них - уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны, или покинули воздушное пространство. Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено.