Россияне обстреляли две области: шестеро погибших и 15 раненых

В результате вражеских обстрелов Херсонской и Донецкой областей погибли по меньшей мере шесть гражданских, еще более десяти получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую и Донецкую областные прокуратуры.

Обстрел Херсонской области

По данным следствия, сегодня военные РФ осуществляли атаки по населенным пунктам Херсонской области с использованием артиллерии, минометов и дронов.

По состоянию на 17:30 было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.

"Двое мужчин погибли в результате артиллерийского обстрела Херсона. Еще один человек - в результате сброса взрывчатки с БПЛА", - сообщили в прокуратуре.

Также из-за атак по областному центру ранения различной степени тяжести получили шесть человек, еще двое - в Белозерке, по одному пострадавшему зафиксировано в селах Гавриловка и Качкаровка.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Обстрел Донецкой области

В то же время сегодня оккупанты обстреляли частный сектор Покровска. Получил осколочные ранения 59-летний горожанин, который находился в домовладении. Тип вооружения устанавливается.



Также враг совершил атаку на Ильиновскую громаду. Вблизи поселка Длинная Балка ВС РФ попали FPV-дроном по трактору, водитель которого во время выполнения полевых работ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Через некоторое время оккупационная армия попала из РСЗО "Смерч" по селу Степановка. У женщины 65 лет диагностирована минно-взрывная травма, рваная рана и ссадины.

Кроме того, войска государства-агрессора из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку. В доме погиб 51-летний житель. Также в результате удара вражеской армии с использованием, вероятно, РСЗО "Смерч" пострадала еще одна гражданская. Она доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Уже вечером ВС РФ сбросили "ФАБ-250" с модулем УМПК на Родинское. Получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 85-летний мужчина. У двух горожанок диагностированы минно-взрывная травма, закрытый перелом и осколочные ранения.



Тем временем в населенных пунктах повреждены по меньшей мере 17 частных домовладений, 18 многоэтажек, 30 гаражных помещений и трактор.