Россияне атаковали энергообъекты критической инфраструктуры в Сумской области, - ОВА

Отмечается, что для таких атак противник применил дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед".

"Сегодня, 28 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БПЛА типа "Шахед"", - говорится в заявлении ОВА.

В администрации уточнили, что в настоящее время экстренные службы занимаются ликвидированием последствий обстрела, и продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся восстановительные работы", - передали в ОВА.

Работа ПВО в Сумской области.

Что касается отражения воздушных атак этой ночью, то в результате работы сил и средств противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было уничтожено 6 российских "Шахедов".

"Всего с начала года наши зенитчики сбили 406 российских беспилотников", - рассказали в Сумской ОВА.

Российские удары по энергетике Сумской области

Отметим, в последнее время российские оккупанты обстреливают энергетические объекты в Сумской области практически регулярно, и наносят удары по целям в разных районах.

Так, напомним, что вчера ночью, 27 октября, росармия атаковала энергообъекты в Роменском районе Сумской области.

Добавим, в ночь на 27 октября в городе Сумы пропал свет после российской атаки "Шахедами".

Также сообщалось, что 21 октября оккупанты нанесли также авиаудары по объекту критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. Тогда в результате обстрела несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Перед этим, 20 октября, российские террористы ударили по энергообъекту в Сумской области. Тогда в результате обстрела более 100 населенных пунктов Роменского района остались без света.

За день до этого, 19 октября, российские захватчики также атаковали энергообъект в регионе - из-за ударов в Сумской области вводили аварийные отключения света.

А в ночь на 19 октября российские оккупанты ударили КАБами и "Шахедами" по Шостке Сумской области - тогда были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.