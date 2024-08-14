Захватчики ночью атаковали Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты совершили массированную атаку на территорию Украины.
Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Из воздушного пространства Белгородской области РФ были запущены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 23 "Шахеды" из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).
В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил было сбито 17 вражеских дронов.
Российские беспилотники были уничтожены в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.
Ночная атака дронов
О пусках и перемещении вражеских беспилотников стало известно еще вечером 13 августа. Воздушные силы сообщили, что российские дроны движутся в направлении северных областей, в частности Сумской, Черниговской и Киевской. Также стало известно о "Шахедах" в Запорожской области, которые продвигались в направлении Днепра.
Воздушная тревога была объявлена и в столице, где в Киевской области работала ПВО. В Киеве и области попаданий в жилые и критические объекты не зафиксировано.
Черниговская и Житомирская области были атакованы дронами-камикадзе в ночь на 14 августа, в результате чего пострадали инфраструктурные объекты.
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