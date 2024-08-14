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В Черниговской и Житомирской областях под атаку попали объекты инфраструктуры

Нежин, Среда 14 августа 2024 08:40
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В Черниговской и Житомирской областях под атаку попали объекты инфраструктуры Фото: в двух областях атакованы объекты инфраструктуры 14 августа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Черниговскую и Житомирскую области атаковали дроны-камикадзе в ночь на 14 августа. Под удар попали инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Черниговской ОВ Вячеслава Чауса и главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

Как отметил Чаус, в Черновицкой области ночью вражеские "Шахеды" атаковали Нежинский район. Было попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв.

В Житомирской области ночью уничтожили три дрона-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Также обломками повреждены частные дома. Жертв и пострадавших нет.

"Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами", - сообщил глава Житомирской ОВА.

Ночная атака дронов

О пусках и движении вражеских беспилотников стало известно еще вечером 13 августа. Воздушные силы сообщали, что российские дроны двигаются по направлению к северным областям, а именно в Сумской, Черниговской и Киевской. Также было известно о "Шахедах" в Запорожской области, которые двигались в направлении Днепра.

Воздушную тревогу объявляли и в столице, в Киевской области работала ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в Киеве и области не зафиксировано.

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Житомир Черниговская область Война в Украине Атака дронов
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